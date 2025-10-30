FOTO Montesarchio frontale tra due auto | nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nel primo pomeriggio in via Angelo Dominici a Montesarchio. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto due auto con una di queste che si è appoggiata su un fianco in prossimità del muro di un’abitazione. Per fortuna non si registrano feriti ma solo un grande spavento per le tre persone che erano all’interno della Jeep. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, l’Amc Service per la pulizia della strada e il carro attrezzi che ha provveduto a rimettere una delle due auto, la Jeep, in posizione naturale. L'articolo FOTO Montesarchio, frontale tra due auto: nessun ferito proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Montesarchio, frontale tra due auto: nessun ferito

