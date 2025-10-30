FOTO Il Comandante Provinciale dei Carabinieri Calandro lascia il Sannio | Ridotti i furti nelle abitazioni

Tempo di lettura: 3 minuti “ Opporsi sempre alla violenza”. E’ stato questo il saluto di commiato del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Enrico Calandro che raggiunge la sede del Comando interregionale Carabinieri per il suo nuovo incarico. Da venerdì 31 ottobre assume il Comando di Via Meomartini il colonnello Marco Keten, che proviene da Roma. Dopo tre anni dunque si conclude l’esperienza nel Sannio del Colonello Calandro, che ha voluto salutare le autorità e quanti sono stati al suo comando in questo periodo tracciando un bilancio del lavoro svolto. L’ufficiale ha dichiarato: “ Ho constatato una grande sinergia istituzionale e in 3 anni mi sono reso conto sin da subito che questa è una Provincia sicura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

