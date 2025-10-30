FOTO Amatori Podismo Benevento conferma per il presidente Zollo | ecco il nuovo Direttivo
Tempo di lettura: 2 minuti L’assemblea dei soci dell’ Amatori Podismo Benevento ha ufficializzato il nuovo Direttivo e la Presidenza dell’associazione per il prossimo biennio. Alla guida del sodalizio sportivo sannita resta Raffaele Zollo, unico candidato alla carica, riconfermato con il pieno sostegno dei soci sulla scorta dei risultati ottenuti nei precedenti mandati. Una leadership che, negli ultimi anni, ha permesso all’APB di porsi come punto di riferimento nel panorama delle gare podistiche campane e come promotrice di iniziative sportive legate al territorio. Merito della caparbietà del presidente e dello staff anche l’organizzazione della prima edizione del Memorial Don Pompilio Cristino, appuntamento che ha riscosso grande successo e che si candida a diventare un evento fisso del calendario podistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cosa hanno in comune Benevento , Venezia, Salerno, Ascoli Piceno e Valencia? L' Amatori Podismo Benevento ! Una domenica sugli scudi per la squadra del Presidente Zollo, che a Benevento ha organizzato la 1°edizione di una 10 km in memoria d - facebook.com Vai su Facebook
Organizzazione: ASD Montemiletto Team Runners - ARIANO IRPINO - 7 18 38 SATERIALE Giuseppe 1978 SM40 BN514 ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO 11:08. Si legge su fidal.it