FOTO Amatori Podismo Benevento conferma per il presidente Zollo | ecco il nuovo Direttivo

Tempo di lettura: 2 minuti L’assemblea dei soci dell’ Amatori Podismo Benevento ha ufficializzato il nuovo Direttivo e la Presidenza dell’associazione per il prossimo biennio. Alla guida del sodalizio sportivo sannita resta Raffaele Zollo, unico candidato alla carica, riconfermato con il pieno sostegno dei soci sulla scorta dei risultati ottenuti nei precedenti mandati. Una leadership che, negli ultimi anni, ha permesso all’APB di porsi come punto di riferimento nel panorama delle gare podistiche campane e come promotrice di iniziative sportive legate al territorio. Merito della caparbietà del presidente e dello staff anche l’organizzazione della prima edizione del Memorial Don Pompilio Cristino, appuntamento che ha riscosso grande successo e che si candida a diventare un evento fisso del calendario podistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

