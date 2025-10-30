Forza Italia | Roberto Celano candidato al consiglio regionale apre la sua campagna elettorale

Salernotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre alle ore 18.30, presso il Polo Nautico di Salerno, Roberto Celano inaugurerà ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative.L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Prof. Giuseppe Fauceglia e dell’On.Guido Milanese. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

