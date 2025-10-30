Forza Italia presenta la lista irpina con Martusciello e Cirielli
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentata sabato 1 novembre, alle ore 17:30, presso l’Hotel De La Ville di Avellino la lista di Forza Italia per le elezioni regionali della Campania 2025. All’evento parteciperanno Fulvio Martusciello, Capo Delegazione al Parlamento Europeo e Segretario Regionale di Forza Italia, Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e candidato alla presidenza della Regione Campania, Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture, il deputato Pino Bicchielli e il senatore Francesco Silvestri, insieme al Segretario Provinciale, Angelo Antonio D’Agostino. L’incontro rappresenta un’ulteriore tappa del lungo percorso intrapreso da tempo dagli azzurri irpini per illustrare il programma elettorale e i candidati che rappresenteranno il territorio alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Tg2Post, #30ottobre Ospiti @raffaele_nevi , Forza Italia, @annalisabruchi , Giornalista e conduttrice TV, Goffredo Buccini, Editorialista @corriere , @alessandroalfierii, Partito Democratico Ore 21,00 @instarai2 Conduce @la_giando - facebook.com Vai su Facebook
Maurizio Gasparri, Forza Italia, e Arturo Scotto, Partito Democratico, ospiti questa sera #8ottobre a #CinqueMinuti. - X Vai su X
Regionali Campania, Forza Italia presenta la lista a Napoli: Guido Grillo capolista, tra i candidati anche Pasquale Di Fenza - A suscitare particolare attenzione è la candidatura di Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, recentemente al centro delle cronache per un video diffuso sui social dalla tiktoker Rita De Cr ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com
FI Forza Italia presenta la lista per la Regione Puglia: sette candidati dalla provincia di Foggia - Foggia – Forza Italia ha ufficializzato la lista dei candidati alle elezioni regionali in Puglia per la provincia di Foggia. Lo riporta statoquotidiano.it
Terremoto Forza Italia: inammissibile la lista presentata in provincia di Foggia - Terremoto Forza Italia: inammissibile la lista presentata in provincia di Foggia La lista di Forza Italia nella circoscrizione di Foggia è stata ritenuta ... Si legge su ilsipontino.net