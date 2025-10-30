Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentata sabato 1 novembre, alle ore 17:30, presso l’Hotel De La Ville di Avellino la lista di Forza Italia per le elezioni regionali della Campania 2025. All’evento parteciperanno Fulvio Martusciello, Capo Delegazione al Parlamento Europeo e Segretario Regionale di Forza Italia, Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e candidato alla presidenza della Regione Campania, Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture, il deputato Pino Bicchielli e il senatore Francesco Silvestri, insieme al Segretario Provinciale, Angelo Antonio D’Agostino. L’incontro rappresenta un’ulteriore tappa del lungo percorso intrapreso da tempo dagli azzurri irpini per illustrare il programma elettorale e i candidati che rappresenteranno il territorio alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forza Italia presenta la lista irpina con Martusciello e Cirielli