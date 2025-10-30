Forza Italia lancia la lista regionale ad Avellino | presenti Martusciello e Cirielli

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 30 ott – Sarà presentata sabato 1 novembre, alle ore 17:30, presso l’Hotel De La Ville di Avellino la lista di Forza Italia per le elezioni regionali della Campania 2025.All’evento parteciperanno Fulvio Martusciello, Capo Delegazione al Parlamento Europeo e Segretario Regionale di Forza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

