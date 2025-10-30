Forza Italia dedica la riforma a Berlusconi

Con il voto definito al disegno di legge costituzionale sulla giustizia si compie una riforma importante caldeggiata da anni da Forza Italia. Che oggi dedica il voto proprio al suo fondatore, Silvio Berlusconi. Gli esponenti azzurri per l'occasione organizzano un flash mob organizzato in Piazza Navona, nel pieno centro di Roma, vicino ai palazzi del potere. "Una giornata storica per l'Italia. Il Parlamento approva in via definitiva la riforma della giustizia", scrive su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Fi Antonio Tajani. "Una dedica a Silvio Berlusconi e a tutte le vittime di errori giudiziari". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Forza Italia dedica la riforma a Berlusconi

