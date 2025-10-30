Forti piogge sull' Appennino si alza l' attenzione per le piene dei fiumi | allerta ' arancione' nel Ravennate
Per la giornata di oggi, a partire dalle 12 e fino a mezzanotte, è stata diramata un'allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna e Ravenna. Nella seconda parte della giornata, come siu legge nel bollettino diffuso dalla Regione, "è previsto il permanere di condizioni di tempo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
