Ieri è stata inaugurata l’edizione 2025 della sagra "Il Pesce fa festa" organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, la collaborazione di Cooperativa stabilimenti balneari, Glamping e Cesenatico Camping Village. L’obiettivo è assaporare ricette marinare, valorizzare il pesce fresco dell’Adriatico ed i ristoranti di Cesenatico. Oltre agli stand gastronomici, seguendo una linea tracciata negli ultimi anni per dare maggiore spessore all’evento, ci saranno anche spettacoli, intrattenimenti musicali ed iniziative culturali. Sono molteplici le iniziative collaterali, ogni giorno con nuove proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fornelli accesi e navette gratis: ’Il pesce fa festa’ entra nel vivo