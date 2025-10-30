Formazioni ufficiali Ospitaletto Inter U23 le scelte di Vecchi
Inter News 24 Formazioni ufficiali Ospitaletto Inter U23, le scelte ufficiali di Vecchi per la sfida di Coppa Italia di Serie C. Tutti i dettagli. Comunicate le formazioni ufficiali di Ospitaletto Inter U23 di Coppa Italia di Serie C. OSPITALETTO (4-4-2): 1 Raffaelli; 77 Casali, 24 Diop, 6 Possenti, 13 Sinn; 16 Gualandris, 10 Ievoli, 74 Pollio, 17 Tunjov; 70 Orlandi, 21 Torri. A disposizione: 12 Sonzogni, 22 Bevilacqua, 2 Regazzetti, 7 Messaggi, 9 Gobbi, 11 Pavanello, 14 Contessi, 28 Panatti, 33 Sina, 43 Guarneri, 45 Mazza, 98 Nahrudnyy, 99 Bertoli. Allenatore: AndreaQuaresmini. INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 11 Agbonifo, 9 Topalovic, 8 Fiordilino, 44 Berenbruch, 25 David; 30 Mosconi, 34 Iddrissou. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali Ore 20:45, Stadio San Siro di Milano. Inter e Fiorentina si sfidano dopo i rispettivi passi falsi del weekend passato. Per gli uomini di Chivu, una sconfitta sul campo del Napoli per 3-1. Per la Fiorentina di Stefano Pioli sembr - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Coppa Italia Serie C, Ospitaletto-Inter U23 formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Iddrissou - I nerazzurri di Vecchi cercano il riscatto dopo il ko contro il Cittadella: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Riporta msn.com
Ospitaletto-Inter U23: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia di Serie C ... Scrive calciomagazine.net
Coppa Italia, l’Ospitaletto sfida l’Inter U23 con le seconde linee - 30, ampio spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione. Da giornaledibrescia.it