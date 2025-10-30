Formazioni ufficiali Ospitaletto Inter U23 le scelte di Vecchi

Inter News 24 Formazioni ufficiali Ospitaletto Inter U23, le scelte ufficiali di Vecchi per la sfida di Coppa Italia di Serie C. Tutti i dettagli. Comunicate le formazioni ufficiali di Ospitaletto Inter U23 di Coppa Italia di Serie C. OSPITALETTO (4-4-2): 1 Raffaelli; 77 Casali, 24 Diop, 6 Possenti, 13 Sinn; 16 Gualandris, 10 Ievoli, 74 Pollio, 17 Tunjov; 70 Orlandi, 21 Torri. A disposizione: 12 Sonzogni, 22 Bevilacqua, 2 Regazzetti, 7 Messaggi, 9 Gobbi, 11 Pavanello, 14 Contessi, 28 Panatti, 33 Sina, 43 Guarneri, 45 Mazza, 98 Nahrudnyy, 99 Bertoli. Allenatore: AndreaQuaresmini. INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 11 Agbonifo, 9 Topalovic, 8 Fiordilino, 44 Berenbruch, 25 David; 30 Mosconi, 34 Iddrissou. 🔗 Leggi su Internews24.com

