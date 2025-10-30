Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo le scelte dei due tecnici per il match di Serie A

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo, le scelte di Pisacane e Grosso per il match della nona giornata di Serie A in campo alle 18.30 Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari Sassuolo, sfida valida per la nona giornata di Serie A 20252026, in campo all’Unipol Domus, questa sera, giovedì 30 ottobre, alle ore 18:30 FORMAZIONI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali cagliari sassuolo le scelte dei due tecnici per il match di serie a

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A

Leggi anche questi approfondimenti

formazioni ufficiali cagliari sassuoloCagliariSassuolo: ecco le formazioni ufficiali - Sassuolo formazioni ufficiali: ecco le scelte di Pisacane e Grosso per la nona giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it scrive

formazioni ufficiali cagliari sassuoloCagliari-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche - 26, 9a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche ... Come scrive sport.virgilio.it

formazioni ufficiali cagliari sassuoloCagliari-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Sassuolo, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Cagliari Sassuolo