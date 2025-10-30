Formaggi in Piazza 2025 | un weekend tra gusto natura e cultura a Sondrio

Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, il centro storico di Sondrio si trasformerà in un grande palcoscenico enogastronomico: torna Formaggi in Piazza, la mostra-mercato dedicata alle produzioni di formaggio a latte crudo e alle specialità di montagna. Dalle 9 alle 19, le piazze, i palazzi storici. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Torna "Formaggi in Piazza" con i suoi mercatini dei produttori di formaggi a latte crudo di montagna, il Mercatino bio con il @distrettobiologicovaltellina con le sue degustazioni km 0, il mercatino e degustazioni a cura della @cia_alta_lombardia l'angolo deg

Eventi a Sondrio 1-2 novembre: Formaggi in piazza, degustazioni, visite e pizzoccherata - Il weekend di Ognissanti accende l'autunno a Sondrio: l'1 e il 2 novembre torna Formaggi in piazza, la mostra-

Gusto e tradizione in Valtellina: il programma di Sondrio per l'1 e 2 Novembre - L'autunno sondriese si accende il prossimo weekend con un ricco menù di proposte fra cultura, natura ed enogastronomia, in cui ...

