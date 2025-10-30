Formaggi FriP lunedì la presentazioni della ricerca del Policlinico di Milano | Benevento la prima tappa

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile. La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto contenuto di fosforo biodisponibile, adatti dunque anche a pazienti che soffrono di insufficienza renale. La metodica brevettata nasce dalla ricerca clinica e traslazionale condotta presso la Fondazione e consente di ottenere prodotti lattiero-caseari con caratteristiche organolettiche indistinguibili dal prodotto standard e caratteristiche nutrizionali innovative, idonei anche all’inserimento nella dieta dei pazienti con insufficienza renale cronica, inclusi coloro che sono sottoposti a trattamento dialitico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

formaggi frip luned236 la presentazioni della ricerca del policlinico di milano benevento la prima tappa

© Anteprima24.it - Formaggi FriP, lunedì la presentazioni della ricerca del Policlinico di Milano: Benevento la prima tappa

Argomenti simili trattati di recente

formaggi frip luned236 presentazioniUna ricerca del Policlinico di Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP privi di fosforo assorbibile. Presentazione lunedì a Benevento - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo ... Si legge su ntr24.tv

formaggi frip luned236 presentazioniParte dal Sud la presentazione della ricerca dei formaggi FriP - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi Fr ... Segnala ansa.it

Azienda sannita produrrà primi formaggi Frip per nefropatici - E' sannita ("Iaquilat" di San Salvatore Telesino) l'unica azienda selezionata in Campania dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la produzione dei primi formaggi FriP (Free ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Formaggi Frip Luned236 Presentazioni