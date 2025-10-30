Forestali Savarino risponde ai sindacati | L' aumento delle giornate per l' antincendio è prioritario

"In merito all'aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell'antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it