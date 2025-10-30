Forestali Savarino risponde ai sindacati | L' aumento delle giornate per l' antincendio è prioritario

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In merito all'aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell'antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

forestali savarino risponde sindacatiForestali, l’assessore Savarino: “Aumento giornate per antincendio è priorità” - Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia ... Segnala grandangoloagrigento.it

forestali savarino risponde sindacatiAntincendio in Sicilia, Savarino: «Servono più giornate per i forestali» - L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, ha ribadito la necessità di incrementare le giornate lavorative dei forestali, con ... Segnala canalesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Forestali Savarino Risponde Sindacati