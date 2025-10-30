Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Erim E’ Figlio Di Kaya?
Scoprite come l’ingresso di Kaya Ekinci in “Yasak Elma” scuote la famiglia Argun fino al dubbio shock: potrebbe essere lui il vero padre di Erim Argun? Quando il personaggio?misterioso Kaya Ekinci (interpretato da Bar?? K?l?ç) sceglie di trasferirsi a Istanbul su invito del potente Halit Argun (Talat Bulut) e assume la carica di CEO della Holding Argun, le lancette dell’orologio iniziano a girare più velocemente. Sul volo di rientro da Londra, Kaya incrocia il giovane Erim Argun (?lber Uygar Kabo?lu) e immediatamente si crea fra loro una simpatia autentica, un’intesa che non può passare inosservata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
