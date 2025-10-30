Forbidden Fruit anticipazioni 31 ottobre | Kemal e Zehra si sono sposati fallito il piano di Ender e Yildiz

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al venerdì dopo la striscia del Grande Fratello. Nell' episodio di venerdì 31 ottobre Kemal e Zehra annunceranno il loro matrimonio, sancendo il fallimento del piano di Yildiz ed Ender. Dov'eravamo rimasti Grazie alle macchinazioni di Ender e Yildiz, Zehra ha iniziato a sospettare di Kemal: e se il suo futuro marito la stesse tradendo con Irem? La ragazza infatti, ha visto la fidanzata di Hakan infilare una lettera nella giacca di Kemal e ha iniziato presto a dubitare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 31 ottobre: Kemal e Zehra si sono sposati, fallito il piano di Ender e Yildiz

«Irem si è innamorata di Kemal solo perché pensa che sia ricco. » È questa la frase che mette in moto tutto nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la soap turca che torna su Canale 5 alle 14. 20, subito dopo il consueto appuntamento con il Grande Fratello.

