Nuovo appuntamento oggi – giovedì 30 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Furioso e ferito, Alihan lascia la festa insieme a Ender, rivelando che i suoi sentimenti per Zeynep sono tutt’altro che sopiti. Zehra, sempre piu’ gelosa e diffidente, si confida con Ender, che alimenta i suoi sospetti insinuando che Irem, nonostante sia fidanzata con Hakan, stia cercando di avvicinarsi a Kemal per interesse economico. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 70 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 30 ottobre in streaming | Video Mediaset