Finalmente Football Manager 26 è qui. Dopo un anno di supplementari trascorsi su Football Manager 2024 spolpando carriere in ogni campionato nel mondo alla ricerca anche della gloria più impensabile, la nuova edizione totalmente rinnovata del manageriale calcistico per eccellenza è arrivata. Per fortuna, anche con un set di novità che, almeno sulla carta, fa emozionare i fan del franchise. Cambio radicale del match engine, passaggio a Unity, campionato femminile e grosse modifiche alla UI. Si tratta della nuova rotta seguita da Sports Interactive, condivisa da molti durante le anteprime ma non da tutti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Football Manager 26, la recensione: passo falso, ma nella direzione giusta