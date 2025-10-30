Fonzie ha 80 anni e non ha ancora spento il jukebox | cosa fa oggi Henry Winkler
Henry Winkler, l’attore che ha incarnato Arthur “ Fonzie ” Fonzarelli nella celebre serie televisiva Happy Days degli anni ’70, compie propro oggi 80 anni. Con una carriera straordinaria che copre oltre cinque decenni e nessun segno di rallentamento, Winkler rimane uno dei talenti più duraturi di Hollywood. Prima di ottenere il ruolo che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo, quello del ribelle cool con la giacca di pelle e la motocicletta in Happy Days, Henry aveva avuto una piccola parte in Mary Tyler Moore. La sua formazione teatrale era solida: aveva studiato all’Emerson College e alla prestigiosa Yale School of Drama, preparandosi per una carriera che si sarebbe rivelata molto più versatile di quanto il suo personaggio più iconico potesse suggerire. 🔗 Leggi su Cultweb.it
