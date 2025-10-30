Fonseca criticato in Francia perché ha schierato la difesa a 5 | Ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare
Il Lione ha pareggiato 3-3 contro il Paris Fc nel turno infrasettimanale di Ligue 1; complici le scelte, definite sbagliate in Francia, del tecnico ex Milan Paulo Fonseca. Il Lione paga le scelte tattiche di Fonseca. So Foot scrive: Il Lione si è lasciato sfuggire la vittoria. L’ultima mezz’ora, catastrofica, porta il sigillo delle scelte tattiche di Paulo Fonseca, ancora vittima della sua freddezza. Alcuni pareggi hanno più il sapore di una sconfitta, e non c’è dubbio che quello del Lione lo sia. Sono soprattutto le scelte incomprensibili di Paulo Fonseca nell’ultima mezz’ora a essere prese in esame. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
