Fonseca criticato in Francia perché ha schierato la difesa a 5 | Ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare

Ilnapolista.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lione ha pareggiato 3-3 contro il Paris Fc nel turno infrasettimanale di Ligue 1; complici le scelte, definite sbagliate in Francia, del tecnico ex Milan Paulo Fonseca. Il Lione paga le scelte tattiche di Fonseca. So Foot scrive: Il Lione si è lasciato sfuggire la vittoria. L’ultima mezz’ora, catastrofica, porta il sigillo delle scelte tattiche di Paulo Fonseca, ancora vittima della sua freddezza. Alcuni pareggi hanno più il sapore di una sconfitta, e non c’è dubbio che quello del Lione lo sia. Sono soprattutto le scelte incomprensibili di Paulo Fonseca nell’ultima mezz’ora a essere prese in esame. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

fonseca criticato in francia perch233 ha schierato la difesa a 5 ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare

© Ilnapolista.it - Fonseca criticato in Francia perché ha schierato la difesa a 5: “Ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare”

Altre letture consigliate

fonseca criticato francia perch233Fonseca criticato in Francia perché ha schierato la difesa a 5: “Ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare” - 3 contro il Paris Fc in Ligue 1; complici le scelte sbagliate del tecnico Paulo Fonseca. ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fonseca Criticato Francia Perch233