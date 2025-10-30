Fondazione Maugeri sessanta anni di ricerca e assistenza A Telese Terme il primo di un ciclo di incontri

La Fondazione Salvatore Maugeri, nata a Pavia nel 1965 per iniziativa del professor Salvatore Maugeri, pioniere della moderna medicina riabilitativa, celebra i sessant’anni di attività con un ciclo di incontri negli istituti del gruppo. Il percorso della fondazione – dalle origini legate alla medicina del lavoro fino all’attuale rete di strutture multispecialistiche – è stato ripercorso anche durante l’appuntamento organizzato all’ Irccs Maugeri di Telese Terme, alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti e autorità locali e regionali. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Luca Damiani, presidente della fondazione e presidente esecutivo di Ics Maugeri Spa Sb, Chiara Maugeri, vicepresidente, Maria Gigliola Rosignoli, direttore sanitario centrale, Michele Rossi, direttore dell’Irccs Maugeri Telese Terme, Maria Rosaria Caropreso, direttore di Ics Hermitage Maugeri Napoli, insieme a esponenti istituzionali come Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Napoli, Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute della Regione Campania, Maria Moreno, rettrice dell’Università del Sannio, Raffaela Moscarella, prefetto di Benevento, Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, on. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

