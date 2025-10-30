Fondazione Banco Energia e Luiss presentano primo volume povertà energetica

(Adnkronos) – Cresce in Italia il numero delle famiglie colpite dalla povertà energetica: sono oggi 2,36 milioni, pari al 9% del totale, con un aumento significativo soprattutto nelle Isole e nel Nord Ovest. Il fenomeno interessa in modo più marcato i piccoli centri e le aree suburbane rispetto alle grandi città, evidenziando un divario territoriale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

