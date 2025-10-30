Follia sul treno Foggia-Bari no vax aggredisce passeggera munita di mascherina | La devi togliere stupida

Foggiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Choc sul treno regionale Foggia-Bari, quando mercoledì 29 ottobre, con toni e modi incresciosi, un uomo di mezza età ha inveito contro una passeggera che in quel momento indossava la mascherina. A segnalare l'accaduto alla nostra testata è la collega giornalista Ines Macchiarola, testimone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

