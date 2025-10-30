Follia in strada a Cerveteri | automobilista minacciato con una pistola spray al peperoncino

30 ott 2025

Cerveteri, 30 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno denunciato in stato di libertà un 22enne del posto per minaccia aggravata. L’episodio è avvenuto nel centro abitato di Cerveteri, durante un diverbio tra automobilisti scaturito per motivi di viabilità. Nel corso della discussione, i l giovane avrebbe minacciato l’altro conducente impugnando una pistola spray al peperoncino, che, per forma e dimensioni, è stata scambiata per un’arma da fuoco vera, generando in chi se l’è vista puntata un forte stato di paura e agitazione. A seguito di una perquisizione domiciliare, l’arma è stata ritrovata e sequestrata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it



