Foliage Etna | dal bosco Ragabo al rifugio di monte Crisimo

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso tra il fitto bosco di ragabo (linguaglossa), grotte, rifugi e colate laviche, per ammirare la bellezza del nostro vulcano con i colori dell'atunno, godendoci una giornata tra natura, condivisione e attività fisica. Il sentiero Zappinazzu inizia dal celebre albero secolare, il pino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

