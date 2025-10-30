Foliage Etna | dal bosco Ragabo al rifugio di monte Crisimo
Un percorso tra il fitto bosco di ragabo (linguaglossa), grotte, rifugi e colate laviche, per ammirare la bellezza del nostro vulcano con i colori dell'atunno, godendoci una giornata tra natura, condivisione e attività fisica. Il sentiero Zappinazzu inizia dal celebre albero secolare, il pino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Lo spettacolo del #foliage autunnale direttamente dall'#Etna, da Piano del Vescovo, nel territorio di #Zafferana Etnea. #sicilia #meteosicilia - facebook.com Vai su Facebook
Nel Tg delle 14 cartoline dall'Etna. Viaggio tra castagni, faggi e aceri protagonisti di un foliage dalle mille sfumature. - X Vai su X
Sull'Etna il foliage “di casa nostra”, accessibile, autentico e senza biglietto d’ingresso - I colori dell'autunno nei boschi di Sicilia, ammirare le sfumature degli alberi immergendosi nella natura. Come scrive lasicilia.it