Foglie lancia Fondoschiena | sentimenti da ballare

30 ott 2025

Con il nuovo singolo Fondoschiena, il cantautore Foglie riaffiora mettendo al centro l’urgenza delle emozioni. Prodotto da Jason Rooney, il brano intreccia funk e riflessi disco anni Ottanta, ribadendo una visione artistica personale e coerente, già anticipata dal precedente Non Vorrei la fine. Il nuovo singolo Il ritorno di Foglie passa da Fondoschiena, una traccia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

