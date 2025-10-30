Foglie lancia Fondoschiena | sentimenti da ballare
Con il nuovo singolo Fondoschiena, il cantautore Foglie riaffiora mettendo al centro l’urgenza delle emozioni. Prodotto da Jason Rooney, il brano intreccia funk e riflessi disco anni Ottanta, ribadendo una visione artistica personale e coerente, già anticipata dal precedente Non Vorrei la fine. Il nuovo singolo Il ritorno di Foglie passa da Fondoschiena, una traccia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
