FOCUS – triathlon Verena Steinhauser | quarto posto a Chengdu e occhi sul futuro

FOCUS — Verena Steinhauser: sveliamo insieme la storia, i sacrifici e le ambizioni di una delle triatlete italiane con più esperienza e cuore. Da Cagliari al pass per Parigi, da Chengdu al futuro che la attende. In questa intervista parleremo di: come hai conquistato il terzo pass femminile per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024 a Cagliari, con una prestazione da 13ª nella WTCS (tempo 1:48:34). la staffetta mista alle Olimpiadi 2024: emozioni, coesione e insegnamenti. il podio a Arzachena nella World Cup 2025: segnale che la forma è buona. il quarto posto a Chengdu 2025, con una prova che dimostra crescita e costanza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – triathlon. Verena Steinhauser: quarto posto a Chengdu e occhi sul futuro

