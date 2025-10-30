Focolaio di Salmonella in Europa con 400 casi di cui 123 in Italia | cosa dice davvero il report dell’UE sulla provenienza dei pomodori contaminati
È in corso un focolaio prolungato di Salmonella Strathcona ST2559 che coinvolge diversi Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europea. Secondo un report dell’Unione Europea “dal 2023 al 30 settembre 2025 sono stati identificati 437 casi confermati in 17 Paesi europei, tra cui Italia (123 casi), Germania (113), Austria (76) e Francia (43). Contagi sono stati segnalati anche nel Regno Unito (73 casi), in Canada (10) e negli Stati Uniti (24)”. Le indagini epidemiologiche indicano che i pomodori continuano a rappresentare il principale veicolo di trasmissione dell’infezione. Nel corso del 2025, le autorità sanitarie austriache hanno identificato piccoli pomodori provenienti dalla Sicilia come fonte di contaminazione, anche se dal report non viene evidenziato nessun nesso di causa effetto tra la contaminazione e i pomodori siciliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
