Floyd Roger Myers Jr dal piccolo schermo con il Prinicie di Bel Air all’impegno sociale
Floyd Roger Mayers Jr. resterà per molti “Il giovane Will Smith” di Willy, il Principe di Bel-Air, la sitcom che ha fatto ridere e sognare una generazione. Dietro quel sorriso disinvolto da attore bambino, Floyd Roger Myers Jr. nascondeva un percorso umano fatto di rinascita, fragilità e dedizione agli altri. L’attore è scomparso a 42 anni per un infarto nella sua casa nel Maryland. La madre, Renee Trice, ha raccontato di aver parlato con lui la sera precedente, aggiungendo che Floyd aveva già superato tre infarti negli ultimi anni. Il talento precoce che conquistò Hollywood Negli anni Novanta, Myers era uno dei volti più promettenti del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
