FlixBus rafforza il servizio | più collegamenti in partenza da Agrigento Canicattì e Favara
FlixBus annuncia il potenziamento del servizio nell’Agrigentino in vista delle festività natalizie. Il rafforzamento riguarderà sia il capoluogo di provincia sia le città di Canicattì e Favara, con possibili benefici anche per i residenti dell’entroterra agrigentino. Da lunedì 15 dicembre - viene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Flixbus, nuovo pilota per l’Europa centrale. Cambi dagli studi legali alla Gdo - Subentra ad Andrea Incondi, protagonista della recente crescita Rafforzare la governance e accelerare lo sviluppo ... Da repubblica.it