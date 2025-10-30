Appuntamento domani alle 18 in piazza IV Novembre. Il Coordinamento delle donne mediatrici, in collaborazione con l’associazione culturale Fidem e il Comune chiamano a raccolta la cittadinanza per “Una danza di pace contro lo stupro quale arma di guerra”. "Il 31 ottobre 2025 ricorre il 25° anniversario dall’approvazione della Risoluzione 1325 – spiega l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia Costanza Spera - con la quale, per la prima volta nella storia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riconosce che le donne sono le prime e più gravate vittime delle guerre. Sono loro, infatti, a subire, le maggiori conseguenze dei conflitti armati in termini di impatto fisico, psichico, sociale ed economico, ma sono anche le persone che vengono meno coinvolte nei tavoli istituzionali dedicati ai processi di peace keeping e peace building. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flash mob Danza contro lo stupro di guerra: "Le donne vittime due volte nei conflitti"