Venerdì 7 e sabato 8 novembre il territorio orobico sarà attraversato da Flash Coop!, la due giorni delle cooperative bergamasche. Un evento diffuso che raccoglie incontri, laboratori, eventi culturali, spettacoli e open day organizzati dalle cooperative aderenti a Confcooperative Bergamo e promosso in occasione dell’ 80° anniversario dell’associazione e dell’Anno Internazionale delle Cooperative ONU, con il sostegno di BCC Bergamasca e Orobica, BCC Carate e Treviglio, BCC Caravaggio Adda e Cremasco, BCC Mozzanica, BCC Oglio e Serio, BCC Milano. Per due giornate, il sistema cooperativo si presenterà al pubblico con un ricco calendario di iniziative, distribuite dalle valli alla pianura, fino al cuore della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Flash Coop! – La rassegna diffusa per gli 80 anni di Confcooperative Bergamo