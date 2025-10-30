Flash Coop! – La rassegna diffusa per gli 80 anni di Confcooperative Bergamo

Venerdì 7 e sabato 8 novembre il territorio orobico sarà attraversato da  Flash  Coop!, la due giorni delle cooperative bergamasche. Un evento diffuso che raccoglie  incontri, laboratori, eventi culturali, spettacoli e open day  organizzati dalle cooperative aderenti a  Confcooperative Bergamo  e promosso   in occasione dell’ 80° anniversario dell’associazione e dell’Anno Internazionale delle Cooperative ONU,  con il sostegno di  BCC Bergamasca e Orobica, BCC Carate e Treviglio, BCC Caravaggio Adda e Cremasco, BCC Mozzanica, BCC Oglio e Serio, BCC Milano.   Per due giornate, il sistema cooperativo si presenterà al pubblico con un ricco calendario di iniziative, distribuite dalle  valli alla pianura, fino al cuore della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

