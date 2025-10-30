Fivizzanese rivitalizzata | Una vittoria importante

Una vittoria, la terza, prima lontano dalle mura amiche, tanti sorrisi, qualche volto ancora abbuio. Per la Fivizzanese dal derbissimo con il Romagnano arrivano tre punti pesanti, quarto posto in classifica condiviso con Mulazzo (punti 10), Capezzano e Montecarlo. Due circostanze di rilievo, due aspetti da sottolineare quando siamo appena alla sesta del campionato di Prima categoria. Esulta Fivizzano, le fanno coro i tifosi e l’ambiente, mediceo. "E’ una vittoria molto importante – spiega il ds Tornaboni – tre punti che serviranno quando faremo la conta finale". Nel cassetto dei sogni della Fivizzanese, non dimentichiamolo, c’è l’obiettivo salvezza dopo aver fatto le giuste considerazioni che riflettono sulla campagna acquisti realizzata dall’uomo-mercato Tornaboni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fivizzanese rivitalizzata: "Una vittoria importante"

