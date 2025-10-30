Fiumicino sequestrati 162mila euro nascosti in scatole di cereali | denunciato viaggiatore diretto in Gambia

ROMA – Sequestrati oltre 162 mila euro in contanti nascosti in comuni scatole di cereali all’aeroporto di Fiumicino. La scoperta è stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante un controllo nel terminal partenze internazionali. Le Fiamme Gialle hanno fermato un cittadino dell’Africa occidentale che stava per imbarcarsi su un volo diretto in Gambia. L’uomo non aveva presentato la dichiarazione doganale prevista per il trasporto di valuta all’estero. I controlli approfonditi sul bagaglio da stiva hanno rivelato mazzette di contanti occultate all’interno di scatole di cereali per un totale di 162. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

