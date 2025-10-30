Fiumicino scoperti oltre 160mila euro nascosti tra i corn flakes | passeggero fermato in aeroporto

ABBONATI A DAYITALIANEWS I soldi occultati nelle scatole di cereali durante un controllo doganale. Una colazione più “ricca” del previsto è costata cara a un passeggero fermato all’aeroporto di Fiumicino (Roma). L’uomo è stato sorpreso con oltre 160mila euro in contanti nascosti dentro scatole di corn flakes, nel tentativo di imbarcarsi su un volo internazionale. La somma è stata sequestrata dalle autorità doganali, che hanno avviato ulteriori accertamenti sulla provenienza del denaro. Il controllo e la scoperta del denaro. A individuare le banconote occultate tra i cereali sono state le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

