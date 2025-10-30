Fiumicino la sfida del Comitato Saifo | ridare vita alla Liburna romana

Fiumicino, 30 ottobre 2025 – Un patrimonio storico senza eguali che va preservato e valorizzato: da oltre quattordici anni il Comitato Promotore Saifo lavora per restituire valore e identità al territorio di Fiumicino. Saifo è l’acronimo di Sistema Archeoambientale Integrato Fiumicino Ostia, un progetto nato con un obiettivo preciso: creare occupazione attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e monumentali. Un’iniziativa che guarda al futuro partendo dalle radici storiche del litorale romano. Del loro lavoro e del loro impegno ne parliamo con Raffaele Megna, volontario del comitato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it