Fiumicino interruzione elettrica a Isola Sacra | chiuso il nido Anatroccolo

Fiumicino, 30 ottobre 2025 – “La società ARETI comunica che, al fine di eseguire lavori di manutenzione, si rende necessario i nterrompere l’erogazione dell’energia elettrica per venerdì 31 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 18:30, per effettuare lavori sui propri impianti, indicando, tra le vie interessate, via Coni Zugna, dal civico 155 al 165, dove ha sede il Nido d’infanzia “Anatroccolo”. Il Comune di Fiumicino informa che considerato che la mancata erogazione dell’energia elettrica non consente lo svolgimento regolare delle attività educative ed amministrative in quanto preclude il funzionamento degli impianti ad uso degli Utenti e del Personale, è necessario disporre la chiusura del Nido d’infanzia “Anatroccolo” per tutta la giornata di venerdì 31102025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

