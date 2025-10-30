Fiumicino gli studenti a scuola di Scienza e Cultura del Mare

Fiumicino, 30 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino, l’Istituto d’Istruzione Superiore Cristoforo Colombo e l’ A.S.D. Circolo Velico Fiumicino, uniscono le forze per un progetto che coniuga formazione, territorio e cultura del mare. È stato infatti approvato dalla Giunta comunale il Patto Educativo di Comunità, volto a promuovere la conoscenza del patrimonio marittimo locale attraverso il progetto “Scienza e Cultura del Mare”, un percorso formativo e didattico dedicato agli studenti, pensato per avvicinarli ai valori della navigazione e della tutela ambientale. “Il mare è parte integrante della nostra identità, e offrire agli studenti occasioni di apprendimento esperienziale legate a esso significa rafforzare il legame con le nostre radici e con la vocazione marittima di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

