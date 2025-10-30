Fiumicino asili nido comunali | è polemica sulle tariffe
Fiumicino, 30 ottobre 2025 – E’ polemica sulle tariffe degli asili nido comunali dopo la commissione Scuola, Sport e Cultura dedicata al tema delle rette. L’opposizione ha espresso “ contrarietà all’aumento delle tariffe e ribadito la necessità di un intervento diretto del Comune con risorse proprie”. Ma dalla maggioranza, la presidente della commissione Federica Cerulli ha replicato: “ l’accreditamento dei nidi, introdotto lo scorso anno, è stato un atto dovuto e necessario per permettere al Comune di partecipare ai bandi regionali, ottenere incentivi e soprattutto scaricare sulla Regione Lazio le spese di gestione, alleggerendo così il bilancio comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
