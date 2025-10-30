Fiumicino asili nido comunali | è polemica sulle tariffe

Cdn.ilfaroonline.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 30 ottobre 2025 – E’ polemica sulle tariffe degli asili nido comunali dopo la commissione Scuola, Sport e Cultura dedicata al tema delle rette. L’opposizione ha espresso “ contrarietà all’aumento delle tariffe e ribadito la necessità di un intervento diretto del Comune con risorse proprie”.  Ma dalla maggioranza, la presidente della commissione Federica Cerulli ha replicato: “ l’accreditamento dei nidi, introdotto lo scorso anno, è stato un atto dovuto e necessario per permettere al Comune di partecipare ai bandi regionali, ottenere incentivi e soprattutto scaricare sulla Regione Lazio le spese di gestione, alleggerendo così il bilancio comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fiumicino asili nido comunaliFiumicino, asili nido comunali: è polemica sulle tariffe - Dopo la commissione scuola l'opposizione chiede "interventi urgenti per calmierare l'aumento". Scrive ilfaroonline.it

Asili nido, sit in al Comune. Cgil: no alla privatizzazione - «La continuità del servizio educativo e la serenità delle lavoratrici non possono essere lasciate in balìa del silenzio amministrativo». Secondo quotidianodipuglia.it

Asili nido comunali di Udine, i dipendenti in stato di agitazione - Protestano i lavoratori dei nidi a gestione diretta del Comune di Udine, mobilitati contro l’esternalizzazione dell’asilo Fantasia dei bimbi, recentemente annunciata dalla Giunta De Toni, che ha ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Asili Nido Comunali