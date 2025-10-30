Fiumicino 160mila euro nascosti nelle scatole di Corn Flakes | fermato alla dogana
Le fiamme gialle hanno bloccato, presso l'area partenze internazionali dell'aeroporto, un cittadino dell'Africa Occidentale ai fini dei consueti controlli antifrode. Era diretto in Gambia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
