Fiumi sicuri | 85mila euro agli enti locali per attività di prevenzione del rischio

Importanti contributi per la sicurezza idrogeologica. La Provincia di Lecco li ha assegnati per le attività esercitative e di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico con il bando “Fiumi sicuri 2025”, per circa 85mila euro, con un incremento di 10mila euro rispetto al 2024.Gli enti che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

