Bologna, 30 ottobre 2025 – Come annunciato dall’ allerta meteo gialla che aveva previsto abbondanti piogge in Appennino fino dalla nottata, stanno salendo i livelli dei fiumi, soprattutto in Emilia. Tanto che Arpa Emilia Romagna, in coordinamento con la Protezione civile, ha deciso di emettere una nuova allerta meteo, questa volta arancione, per il resto della giornata di oggi. Quali sono i fiumi che hanno superato la soglia arancione. E’ Emilia Romagna Meteo a fare il punto della situazione alle 11,45 di oggi. Il primo a superare la seconda soglia di allerta (su una scala di tre) è stato il fiume Reno, per ora nella sua oarte montana che attraversa la provincia di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiumi in piena per la pioggia in Emilia Romagna: l’allerta meteo diventa arancione

