Fiumi di cocaina a Palma di Montechiaro | ricostruito il fiorente smercio 4 avvisi di garanzia

Lo smercio sarebbe stato all'ordine del giorno. E decisamente fiorente. “Fiumi” di cocaina hanno invaso, di fatto, Palma di Montechiaro. Un passaggio di mano, sistematico e metodico, di dosi che è stato scoperto dagli agenti del commissariato di polizia della città del Gattopardo e dai militari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Fiumi di cocaina e armi da guerra, sgominate due bande in Sardegna: un filo lega l’inchiesta anche all'Ogliastra Per le tue segnalazioni [email protected] oppure WhatsApp al 379 137 4733 Rivedi l'edizione sul sito https://www.radiostellatortoli.it/stell - facebook.com Vai su Facebook

Un fiume di cocaina passava per il Sudmilano: quindici arresti della guardia di finanza - VIDEO - X Vai su X

Droga e armi a Palma di Montechiaro: arrestati due fratelli - PALMA DI MONTECHIARO – Due fratelli di Palma di Montechiaro (Agrigento) sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da f ... Da livesicilia.it

Arrestati due fratelli di Palma di Montechiaro, avevano droga e armi - La polizia di Stato nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto due ... Riporta msn.com