Fissati i funerali di Evan Delogu il padre | Per chi vorrà fare l' ultimo saluto al mio bambino
Si terranno venerdì 31 novembre alle ore 15 al cimitero di Bellaria, i funerali di Evan Oscar Delogu il diciottenne, fratello della conduttrice Andrea Delogu, morto mercoledì 29 novembre in un incidente in moto. A darne notizia sui social è il padre, Walter Delogu. "Per chi vorrà fare l'ultimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Morte di Omar Masia, fissati i funerali a Calangianus - facebook.com Vai su Facebook
Fissati i funerali di Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno - X Vai su X
Fissato il funerale di Evan Oscar Delogu, Bellaria piange il suo giovane concittadino - Il funerale di Evan Oscar Delogu, il giovane morto ieri (mercoledì 29 ottobre) in un incidente stradale in moto, sarà celebrato domani (venerdì 31 ottobre) alle 15, al cimitero di Bellaria. Scrive altarimini.it
Domani a Bellaria i funerali di Evan Oscar Delogu - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it
Evan Delogu, venerdì i funerali del fratello della conduttrice. Papà Walter: «L'ultimo saluto al mio bambino» - Si terranno venerdì 31 ottobre alle ore 15 al cimitero di Bellaria (Rimini) i funerali di Evan Oscar Delogu, il ragazzo di 18 anni morto ieri in un tragico incidente in moto. Si legge su msn.com