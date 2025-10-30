Fissati i funerali di Evan Delogu il padre | Per chi vorrà fare l' ultimo saluto al mio bambino

Si terranno venerdì 31 ottobre alle ore 15 al cimitero di Bellaria, i funerali di Evan Oscar Delogu il diciottenne, fratello della conduttrice Andrea Delogu, morto mercoledì 29 ottobre in un incidente in moto. A darne notizia sui social è il padre, Walter Delogu. "Per chi vorrà fare l'ultimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

