Fissati i funerali di Evan Delogu il padre | Per chi vorrà fare l' ultimo saluto al mio bambino

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terranno venerdì 31 ottobre alle ore 15 al cimitero di Bellaria, i funerali di Evan Oscar Delogu il diciottenne, fratello della conduttrice Andrea Delogu, morto mercoledì 29 ottobre in un incidente in moto. A darne notizia sui social è il padre, Walter Delogu. "Per chi vorrà fare l'ultimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fissati funerali evan deloguFissato il funerale di Evan Oscar Delogu, Bellaria piange il suo giovane concittadino - Il funerale di Evan Oscar Delogu, il giovane morto ieri (mercoledì 29 ottobre) in un incidente stradale in moto, sarà celebrato domani (venerdì 31 ottobre) alle 15, al cimitero di Bellaria. Da altarimini.it

fissati funerali evan deloguQuando sono i funerali di Evan Delogu, fratello della conduttrice tv Andrea - Sabato la showgirl quasi sicuramente non parteciperà alla puntata di ‘Ballando con le stelle’. Si legge su ilrestodelcarlino.it

fissati funerali evan deloguOggi i funerali di Evan Delogu. Milly Carlucci: "Agghiacciante quello che è successo ad Andrea" - Il ragazzo, 18 anni, mercoledì pomeriggio ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce a Bellaria. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fissati Funerali Evan Delogu