Firenze Stelle d’oro al merito sportivo | il Coni premia le sue eccellenze

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 ottobre 2025 – Conto alla rovescia per la festa che ogni anno vede premiate le eccellenze sportive toscane: atleti, società e squadre. Un’edizione che quest’anno avrà per la prima volta la presenza del nuovo presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio che, da sempre legato a Firenze, trascorrerà tutta la giornata del 6 novembre nella Casa degli azzurri di Coverciano. L’appuntamento con la cerimonia di consegna delle Stelle d’oro al merito sportivo, organizzata dal Coni Toscana, è il 6 novembre, al Centro tecnico di Coverciano, a partire dalle ore 17. Anche questa edizione sarà l’occasione per analizzare il momento dello sport in Toscana, con risultati, obiettivi e traguardi che nel 2024 sono stati di altissimo livello, e di guardare con prospettiva e fiducia ad un futuro sempre più roseo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

