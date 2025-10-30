Firenze Stelle d’oro al merito sportivo | il Coni premia le sue eccellenze
Firenze, 30 ottobre 2025 – Conto alla rovescia per la festa che ogni anno vede premiate le eccellenze sportive toscane: atleti, società e squadre. Un’edizione che quest’anno avrà per la prima volta la presenza del nuovo presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio che, da sempre legato a Firenze, trascorrerà tutta la giornata del 6 novembre nella Casa degli azzurri di Coverciano. L’appuntamento con la cerimonia di consegna delle Stelle d’oro al merito sportivo, organizzata dal Coni Toscana, è il 6 novembre, al Centro tecnico di Coverciano, a partire dalle ore 17. Anche questa edizione sarà l’occasione per analizzare il momento dello sport in Toscana, con risultati, obiettivi e traguardi che nel 2024 sono stati di altissimo livello, e di guardare con prospettiva e fiducia ad un futuro sempre più roseo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
“L’amor che move il sole e l’altre stelle.” It is the same love that eternally unites Dante Alighieri with Florence, the city that nurtured his mind, his civic spirit and his poetry. Through the museums of the FirenzeCard circuit, you can follow the traces of the Poet a - facebook.com Vai su Facebook
A Firenze nell’ex Collegio alla Querce ora c’è un sofisticato cinque stelle https://ilsole24ore.com/art/a-firenze-nell-ex-collegio-querce-ora-c-e-sofisticato-cinque-stelle-AHBpaKGD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobo - X Vai su X
Stelle d’oro al merito sportivo 2025, cerimonia a Coverciano - Il nuovo presidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio alla festa che vede premiate le eccellenze sportive toscane ... Segnala nove.firenze.it
Stelle d’oro al merito sportivo, il meglio della Toscana premiato a Coverciano - La festa che ogni anno vede premiate le eccellenze sportive toscane avrà per la prima volta la presenza del nuovo presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio ... Si legge su firenzetoday.it