Firenze scalo strategico per Volotea | Siviglia Berlino e Strasburgo tra le nuove mete 2026

FIRENZE – Volotea punta forte su Firenze e consolida il suo legame con lo scalo dell’ Amerigo Vespucci, dove nella seconda metà del 2026 arriverà un secondo aeromobile basato. Un passo che conferma il successo della compagnia delle “piccole e medie città europee” e che porterà un incremento del 21% della capacità rispetto al 2025 (oltre +50% sul 2023, anno di apertura della base). Con 470.000 posti in vendita e quattro nuove rotte – Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino – il network fiorentino salirà a 16 destinazioni in cinque Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Il 2025 ha confermato il trend positivo della compagnia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it