Firenze rissa in via Palazzuolo | quattro uomini si picchiano e uno aizza il pitbull
Firenze, 30 ottobre 2025 - Violenta rissa in via Palazzuolo alle 9.15 del mattino: quattro uomini se le sono date di santa ragione in mezzo alla strada, mentre uno di loro aizzava il proprio pitbull contro un avversario. Urla, spintoni, calci e pugni, con il cane che abbaiava furioso e tentava di mordere. Una scena di caos totale, davanti a residenti e commercianti che stavano aprendo bottega e si sono ritrovati in pieno far west. tommasini "Si stavano ammazzando, e nel mezzo c’era pure il cane", racconta Andrea Boccacelli, anima del comitato Palomar Palazzuolo. "Erano le nove del mattino, un’ora in cui qui ci si prepara a lavorare, e invece abbiamo dovuto intervenire per separarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Toscana - Rissa al parco: cagnolina uccisa a sassate - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, rissa in via Palazzuolo: quattro uomini si picchiano e uno aizza il pitbull - Scene di violenza nel cuore di Firenze alle 9 del mattino: urla, sangue e panico tra i residenti. Scrive lanazione.it
Firenze, via Palazzuolo ci prova: arriva il primo artigiano. Ma il degrado non trasloca - Lo studio Bojola aprirà i battenti il 15 novembre, sarà capofila delle botteghe. Secondo msn.com
Comune-Fondazione Cr Firenze, 'via Palazzuolo come Notting Hill' - Fondazione CrFirenze e Comune hanno firmato oggi il protocollo d'intesa che segna l'avvio del progetto 'Recreos', per la rigenerazione dell'area di via Palazzuolo e via Finiguerra. Riporta ansa.it