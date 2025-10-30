Firenze rissa in via Palazzuolo | quattro uomini si picchiano e uno aizza il pitbull

Firenze, 30 ottobre 2025 - Violenta rissa in via Palazzuolo alle 9.15 del mattino: quattro uomini se le sono date di santa ragione in mezzo alla strada, mentre uno di loro aizzava il proprio pitbull contro un avversario. Urla, spintoni, calci e pugni, con il cane che abbaiava furioso e tentava di mordere. Una scena di caos totale, davanti a residenti e commercianti che stavano aprendo bottega e si sono ritrovati in pieno far west. tommasini "Si stavano ammazzando, e nel mezzo c’era pure il cane", racconta Andrea Boccacelli, anima del comitato Palomar Palazzuolo. "Erano le nove del mattino, un’ora in cui qui ci si prepara a lavorare, e invece abbiamo dovuto intervenire per separarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

