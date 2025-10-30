Firenze maxi lavori di Ponte al Pino | nuovo cavalcaferrovia i piani per lo stop di auto e treni

Firenze, 30 ottobre 2025 – Scatta il conto alla rovescia per Ponte al Pino. Il vecchio cavalcaferrovia, che risale alla fine dell’Ottocento, verrà presto abbattuto per lasciare spazio a una nuova infrastruttura ferroviaria, più moderna e soprattutto più sicura. Rfi, proprietaria della struttura, ha ritenuto non più rinviabile l’intervento per motivi di stabilità. I lavori inizieranno — salvo ritardi — da metà novembre. Il primo passo sarà lo smontaggio del ponte attuale, un’operazione delicata che richiederà l’allestimento del cantiere in piazza Vasari. Contestualmente, saranno abbattuti diversi alberi presenti nell’area, anche se resterà intatto il pino secolare che ha dato il nome al ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni

Contenuti che potrebbero interessarti

Aggiorniamo i cittadini del Comune di Firenze sui cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale?: - Lungarno Serristori (altezza civico 17), lavori su allaccio con restringimento carreggiata fino al 4 no - facebook.com Vai su Facebook

Lavori sulla rete idrica di #Firenze con effetti sulla viabilità https://publiacqua.it/lavori-sulla-rete-idrica-di-firenze-con-effetti-sulla-viabilit%C3%A0-2310… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #PubliacquaLavori - X Vai su X

Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni - Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria della struttura, ha ritenuto non più rinviabile l’inizio del cantiere per motivi di stabilità dell’infrastruttura ... Riporta lanazione.it

Scandicci, dal 25 agosto lavori sul ponte Berlinguer e nuove riqualificazioni stradali - Scandicci, 23 agosto 2025 – Scatteranno lunedì 25 agosto i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte Enrico Berlinguer, collegamento strategico tra Scandicci e Firenze, e su alcune importanti ... Scrive lanazione.it

Ponte Giulio Rocco, arriva maxi-gru da 53 metri per la fase finale dei lavori - È un passo fondamentale verso la riapertura del Ponte Giulio Rocco, quello compiuto con l'arrivo in cantiere di una maxi- Scrive rainews.it