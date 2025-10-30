firenze festa della castagna 2025 a san quirico a legnaia

Firenze, 30 ottobre 2025 – Tornato l’autunno a San Quirico Legnaia, torna come da tradizione da ormai 45 anni anche la Festa della Castagna al circolo Mcl Dario Del Bene in via Pisana 592B accanto alla chiesa di San Quirico, quest’anno dal 7 al 9 novembre 2025. Un successo sempre crescente per la sagra, tanto che ogni anno il programma si arricchisce di più. Venerdì 7 novembre la kermesse dedicata al goloso frutto di montagna inizierà alle 20,30 con la grande cena della castagna. Menù tutto compreso a 25 euro per gli adulti sopra i 12 anni, 15 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni e gratuito per quelli sotto i 6 anni è composto da lasagne al ragù, stracotto, fagiolini, cheescake, torta di mele e le immancabili caldarroste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

